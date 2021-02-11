Кировские УК оштрафовали на 1,4 миллиона рублей за сосульки и снег на крышах

Состояние многих крыш кировских домов признали далеко не удовлетворительным. Фото: admkirov.ru

У кировских управляющих компаний прибавилось штрафов. Из-за плохой работы в холода им придется заплатить. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

По Кирову регулярно проводятся рейды, в которые выходят сотрудники теруправлений. Особое внимание уделяется неочищенным от снега и наледи крышам домов. По итогам рейдов «управляйкам» выдаются предписания. В случае их невыполнения организации штрафуют. По итогам рассмотрения делопроизводств управляющие компании Кирова получили очередной вагон штрафов. Сумма составила 1,4 миллиона рублей.

Сейчас только в Первомайском районе составлены четыре протокола об административном правонарушении из-за плохой уборки сосулек и снега с крыш. Кроме того, в адрес руководителей УК направили 64 вызова для дачи объяснений и/или составления протокола.

Напомним, недавно мы сообщали, что кировские управляющие организации оштрафовали почти на четыре миллиона рублей за плохое обслуживание домов, дворов и крыш зданий.