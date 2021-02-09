Кировские УК оштрафовали на четыре миллиона рублей за плохую работу

Управляющим компаниям досталось и за снег во дворах, и за сосульки на крышах. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Кировские управляющие компании получили штрафов почти на четыре миллиона рублей. А все из-за плохого исполнения своих обязанностей. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

С начала 2021 года в ходе рейдов проверили 711 дворов и более тысячи скатных крыш домов. Обслуживающим компаниям выдали в итоге 577 предостережений. Сейчас открыто уже 115 административных делопроизводств.

По информации областной Госжилинспекции, от кировчан поступило 675 обращений о плохой работе управляющих компаний - по содержанию дворов, домов, крыш зданий. По ним проводятся 242 проверки на данный момент. В общей сложности организации получили штрафы на сумму 3,9 миллиона рублей.

Ведомству велели составить список всех обслуживающих компаний, причем в перечне должна быть информация об укомплектованности организаций техникой и рабочими. Информацию необходимо будет разместить в открытом доступе. Таким образом кировчане будут знать, какая «управляйка» сможет качественно обслуживать их дома и дворы.