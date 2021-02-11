Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 152 новых случая заражения

В госпиталях сейчас находится 2659 жителей области. Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 11 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 152 новых случая заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 658 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 276. За неделю с 1 по 7 февраля от новой инфекции скончались восемь кировчан.

В госпиталях сейчас находится 2659 жителей области, у 2248 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2126 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 411 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 104 заразившихся коронавирусом, 13 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5844 пациента. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3291 исследование на COVID-19. Обследование на КТ прошли 327 жителей региона.