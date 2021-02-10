Лже-сотрудник банка заставил кировчанина съездить в Казань, чтобы выманить из него деньги

Мужчина перевел преступнику все оставшиеся после перезаключения договора деньги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области мошенник заставил мужчину съездить в Казань, чтобы перевести ему деньги. Житель Вятских Полян поверил, что с ним разговаривает сотрудник банка, предлагающий более выгодные условия кредитования. Подробности сообщает областное УМВД.

Как выяснилось, у 60-летнего мужчины имелся кредит. Однажды ему позвонил некто, назвавший себя сотрудником банка, и по имени-отчеству обратился к кировчанину с предложением рефинансировать займ по более низкой процентной ставке. Житель Вятских Полян согласился, решив, что предложение выгодное.

Действуя по инструкции «помощника», мужчина поехал в Казань и обратился в отделение другого банка, чтобы рефинансировать кредит. Менеджеры оформили с ним договор на 800 тысяч рублей. Из них 500 тысяч ушло на погашение старого займа, и еще 300 тысяч остались на руках. «Сотрудник банка» предложил перевести их на «безопасный» счет... Закончилось тем, что 290 тысяч рублей ушли мошенникам. Об этом кировчанин, правда, догадался не сразу.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Полиция напоминает, что не стоит переводить свои деньги никому, кем бы ни представился человек на другом конце провода. А о том, как уберечься от злоумышленников, можно прочитать здесь.