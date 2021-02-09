Все чаще и чаще в отделе полиции раздаются звонки, начинающиеся одними и теми же словами: «Помогите, у меня украли деньги»… Или информацию. Или фотографии. Или что-нибудь еще. Завязка всегда одинакова, когда речь идет о киберпреступлениях. Чаще всего, конечно же, все-таки деньги.В наш цифровой век такие преступления все чаще совершаются во Всемирной паутине - или, проще говоря, интернете. Как находиться в нем без угрозы для кошелька или анонимности? Эти вопросы «Комсомолка» в преддверии Всемирного дня безопасного интернета решила задать сотрудникам полиции. На них ответил начальник пятого отдела угрозыска УМВД по Кировской области Павел Шмыров.ЛИЧНОЕ - ОТДЕЛЬНО, РАБОЧЕЕ - ОТДЕЛЬНОКража денег с банковской карты - не единственный вариант киберпреступников. У вас могут увести и иную, личную и важную, информацию. Как от этого уберечься?- Во-первых, для учетных записей где бы то ни было необходимо придумать уникальные пароли, и не лениться менять их хотя бы раз в полгода, - разъясняет Павел Васильевич. - Кроме того, на онлайн-сервисах не стоит пренебрегать использованием двухфакторной аутентификации. В таком случае вам на телефон приходит специальный код для подтверждения, что это именно вы пытаетесь зайти на свой аккаунт.Еще один важный и полезный совет - иметь электронную почту, отдельную от личной и рабочей. Ее можно использовать для сайтов, которые вы редко посещаете, или которые кажутся вам сомнительными. Таким образом, вашу личную переписку украсть будет невозможно.Что же касается интернет-покупок, то многие из них совершаются не только на сайтах, но и в мобильных приложениях. Один из главных советов на этот случай - не устанавливать программы на телефон из посторонних источников.- Кроме того, необходимо проявлять бдительность, - говорит Павел Васильевич. - Некоторые приложения запрашивают разрешение на доступ к какой-либо вашей информации, и нужно это контролировать. Допустим, если мы работаем с программой по продаже вещей, зачем ему, к примеру, доступ к вашей телефонной книге или галерее?Еще один важный совет по соблюдению кибербезопасности - старайтесь избегать публичных Wi-Fi сетей. Конечно, иногда без этого никак не обойтись, если необходимо что-то сделать для учебы или работы. Но порой это бывает опасно для вашей конфиденциальности.- Если воспользоваться общественным Wi-Fi очень нужно, следует также соблюдать безопасность. Есть специальные VPN-сервисы, которые скрывают IP-адрес вашего устройства - ноутбука, планшета или телефона, - поясняет Павел Васильевич. - Их применение убережет вас от утечки информации.Рекомендуется также следить за личными данными, которые вы выкладываете в сеть. К примеру, не стоит разбрасываться информацией о своих номерах мобильных телефонов, месте работы или учебы, о родственниках. Любые сведения преступники могут использовать против вас, войдя в ваше доверие знаниями этих фактов. К примеру, выдать себя за другого человека.КУСОК МЫЛА В ПОСЫЛКЕ ВМЕСТО ТЕЛЕФОНАМногие сейчас согласятся, что покупки в интернет-магазинах - это очень выгодно и удобно. Не надо никуда ходить, заглядывать из одной точки в другую в поисках лучшего товара, сравнивать… Пара кликов - и вот уже вожделенная вещь на пути к вам! Но как знать, придет ли вам ваш сотовый телефон, а не кусок мыла? Или придет ли хотя бы он?Полиция рекомендует кировчанам во избежание таких ситуаций пользоваться услугой наложенного платежа при покупке товаров. Как правило, если магазин порядочный, то вам идут навстречу. Кроме того, есть еще несколько правил, помогающих избежать обмана.- Необходимо быть внимательными в этом плане. Как правило, мошенники пользуются банковскими картами и киви-кошельками для перевода денег. Магазины крупные обычно таким не занимаются, - объясняет Павел Васильевич. - Помимо того, при использовании наложенного платежа у продавца можно потребовать опись товара. Она вкладывается в посылку. Возможен и другой вариант - на посылке может стоять пометка, что ее можно вскрыть и проверить до оплаты. Как правило, не совсем честные продавцы при таком требовании разрывают контакт и перестают выходить на связь.В последнее время в интернете также стала распространена практика «фишинговых» сайтов - двойников настоящих торговых цифровых площадок. Как отличить настоящий сайт от дублера?Во-первых, у крупных сайтов зачастую стоит синяя галочка верификации.. Во-вторых, проверяйте адресную строку - адрес сайта должен быть без лишних добавленных букв!- У сайтов также есть сертификация, - разъясняет Павел Васильевич. - Проверенные, сертифицированные сайты имеют адрес, начинающийся с https. Если буква “s” отсутствует, страницу лучше проверить внимательнее. А если же сайт вам незнаком - проведите более тщательную проверку. К примеру, посмотрите отзывы об этой площадке на других сервисах. Как правило, на поддельных сайтах условия куда привлекательнее - цена на товары ниже, доставка быстрее и так далее.НЕ НАЙТИ И НЕ ДОГНАТЬК сожалению, раскрываемость киберпреступлений крайне мала - менее 15%. Дело в том, что расследовать такие дела чрезвычайно сложно, ведь большинство преступников работают по «чужим» регионам, а не в своих краях.- Ежегодно мы привлекаем к уголовной ответственности за киберпреступления около 5-7 человек, - рассказывает Павел Васильевич. - Все расследования в итоге уводят нас в другие края и области - за сотни и тысячи километров от нас. Мы не можем быстро получить оперативную информацию, выбить служебную командировку и уехать ловить преступника… Время играет против нас. Пока мы добираемся до нужного места, злоумышленник уже успевает сменить и средство связи, и даже местонахождение.По этим же причинам трудно доказать, что именно тот человек, на которого указывал след, писал своей жертве сообщения. Ведь сейчас по телефону преступники общаются все реже, переходя на мессенджеры.- Сейчас проблема дистанционных похищений денег - это бич для всей России, - говорит Павел Васильевич. - Банки буквально завалены запросами от органов внутренних дел.Я НЕ ВИНОВАТ, МЕНЯ ОБМАНУЛИВажно помнить одну вещь: мошенникам нужно только получить информацию от своей жертвы. Под любой оболочкой они будут пытаться выманить данные о вашей банковской карте. Вещи, которые ни в коем случае нельзя никому сообщать - реквизиты карты, пин-код и сообщения из СМС, приходящие для подтверждения перевода денег.- Подходов и подводок для этого много, и все они разные, - объясняет начальник пятого отдела угрозыска. - К примеру, та же пандемия внесла значительные коррективы в жизнь людей. Кировчане стали намного активнее делать покупки в интернете и заказывать товары на дом. Этим мошенники и пользуются.Еще одна важная вещь, которую надлежит помнить: даже если вы самостоятельно отдали данные банковской карты, или сняли деньги и перевели их преступнику, это не ставится вам в вину. Поскольку вас ввел в заблуждение злоумышленник, под чьим уговором вы это сделали, наказание в данном случае предусмотрено именно для него - за мошенничество, кражу либо злоупотребление доверием.