В Кировской области УАЗ врезался в прицеп грузовика: два человека серьезно пострадали

Прицеп грузовика занесло на встречную полосу. Фото: vk.com/gibdd43

В Лузском районе УАЗ врезался в прицеп грузового автомобиля. В результате аварии серьезно пострадали два человека. Информацию сообщает областная ГИБДД.

ДТП произошло 9 февраля в 12.20 на 19 км трассы Лальск-Верхнелалье. По данным ведомства, у фуры «Вольво» занесло прицеп, и он выкатился на встречную полосу. К несчастью, ехавший по своей стороне дороги УАЗ-3962 не успел уйти от столкновения. Удар оказался сильным, но, к счастью, не смертельным. Однако 63-летний водитель и 58-летний пассажир УАЗика серьезно пострадали. Мужчин пришлось срочно отвезти в больницу.

По данным областной ГИБДД, за минувшие сутки на дорогах региона произошло пять ДТП, в которых семь человек получили травмы. Погибших нет.