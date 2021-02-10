В Оричевском районе водитель «пятерки» сбил 10-летнего мальчика

Авария произошла напротив дома №20 на улице Молодой Гвардии. Фото: vk.com/gibdd43

В поселке Оричи под колесами отечественной легковушки пострадал 10-летний мальчик. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Во вторник, 9 февраля, напротив дома №20 на улице Молодой Гвардии произошла авария с участием пешехода. По предварительным данным, 32-летний водитель ВАЗ-210540 сбил мальчика, который шел по левому краю проезжей части во встречном направлении.

- В результате происшествия 10-летний пешеход получил травмы, - сообщили в ГИБДД. - Мальчика экстренно госпитализировали в больницу.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых семь человек получили травмы.