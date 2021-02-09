У администрации ЗАТО Первомайский может появиться кроссовер за 1,9 миллиона рублей

В заявке значится кроссовер Hyundai Tucson. Фото: pixabay.com

Администрация ЗАТО Первомайский за бюджетные деньги планирует приобрести Hyundai Tucson. Стоимость новенького комфортабельного кроссовера составляет 1 миллион 980 тысяч рублей.

Информация о проведении электронного аукциона размещена на портале государственных закупок. К документам приложено разрешение Минпромторга РФ «на закупку происходящего из иностранного государства товара».

Среди основных характеристик авто: автоматическая коробка передач, круиз-контроль с управлением на руле, кондиционер, а также будущему поставщику необходимо поставить зимние шины.

Заявки на аукцион принимаются до 16 февраля, а сами торги состоятся 18 февраля.

Ранее «Комсомолка» писала, что в 2020 году администрация Подосиновского района также приобрела кроссовер Renault Arkana за 1 миллион 388 тысяч рублей. Читать.

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