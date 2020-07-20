У администрации Подосиновского района появится кроссовер за 1,3 миллиона
Администрация Подосиновского района Кировской области за бюджетные деньги приобрела Renault Arkana. Стоимость новенького комфортабельного кроссовера составляет 1 миллион 388 тысяч рублей.
Информация о электронном аукционе размещена на портале государственных закупок. Согласно лоту, заказчиком выступила администрация Подосиновского района, а вот поставщиком выбрано некое ООО «Экипаж», которое победило в аукционе из двух заявленных конкурсантов.
Отметим, что при описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков. Однако техническое задание было составлено специально под автомобиль Renault Arkana. Так, указанная длина, ширина и высота соответствует только данному кроссоверу.
Срок исполнения контракта 31 августа 2020. Отметим, что на контракте стоит электронная подпись главы Подосиновского района Сергея Петровича Синицына.
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ИСТОЧНИК KP.RU