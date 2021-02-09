Жители Кировской области «потеряли» 700 домашних животных за год

За ушедший год сотрудники ведомства идентифицировали более 35 тысяч собак. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области за ушедший год отловили 700 бесхозных домашних животных. Разыскали их в более чем двадцати районах региона. Об этом сообщает областное управление ветеринарии.

По региону также регулярно проводились проверки хозяев домашних животных на предмет жестокого обращения с ними. Так, сотрудники ведомства за 2020 год идентифицировали более 35 тысяч собак. Кроме того, администрации районов провели 752 рейда, в ходе которых нашли 416 питомцев, имеющих владельцев. По результатам проверок 154 кировчанина получили представления.

Всего за минувший год жителям региона выдали 875 представлений за нарушение закона в сфере обращения с домашними животными. Владельцев «братьев меньших» призывают соблюдать обязательные требования к содержанию и выгулу своих питомцев.

Напомним, что на днях в Кировской области приняли решение установить новые правила обращения с домашними животными, которые вступят в силу 14 февраля 2021 года. Подробнее об этом можно узнать здесь.