В Юрьянском районе в лобовое стекло иномарки прилетело заднее колесо «Газели»

Колесо попало прямо в лобовое стекло иномарки. Фото: vk.com/gibdd43

В Юрьянском районе «Газель» потеряла задние колеса. Одно из них отскочило в другую машину. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла 31 января в 16.40 на 3 км трассы «Вятка» - подъезд к городу Кирову. В какой-то момент у «Газели» на ходу отсоединились задние колеса. Одно из них отскочило во встречные ВАЗ-2112 и «Тойоту Рав 4». Водителю и пассажирам отечественной легковушки повезло, а вот иномарке - нет: колесо влетело прямо в лобовое стекло.

В результате пострадала 32-летняя пассажирка «Тойоты». По данным ГИБДД, она не получила тяжелых травм, везти ее в больницу не пришлось.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло 13 ДТП, в которых пострадали 15 человек. Погибших нет.