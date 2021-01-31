В Кирове иномарка улетела с трассы и перевернулась

Машина врезалась в сугроб на обочине и перевернулась. Фото: vk.com/kirov_blacklist

В Кирове «Фольксваген Пассат» улетел на обочину и перевернулся. Информация об аварии появилась в паблике «Киров без цензуры».

Авария произошла 31 января во второй половине дня, на объездной трассе через микрорайон Радужный. Иномарка улетела на обочину, в снежный сугроб, и перевернулась на крышу. По мнению комментаторов, авария произошла из-за того, что водитель гнал слишком быстро, не рассчитав погодных условий. Автор поста, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что на месте работает реанимация. Кроме того, прибыли и сотрудники полиции.

В комментариях один из кировчан, очевидцев аварии, сообщил, что водитель «Фольксвагена» не пострадал. По его словам, машину попытались перевернуть вручную, однако ничего не вышло.

Официального комментария от областной ГИБДД пока что не последовало.