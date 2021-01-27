Котельничская Гордума приняла отставку главы города

Андрей Лыков возглавляет город с 2017 года. Фото: kotelnich-omv.ru

В среду, 27 января, депутаты котельничской городской думы приняли отставку главы города Андрея Лыкова, сообщает районная газета «Земля Вятская».

Голоса народных избранников распределились следующим образом: «за» - 11 депутатов, «против» - 2, воздержался - 1. На данный момент временно исполняющим обязанности главы города Котельнича назначен Сергей Кудреватых.

Добавим, что конкурс на замещение должности главы города состоится 3 марта, документы от кандидатов принимаются с 1 февраля по 24 февраля 2021 года.

Напомним, что в начале января Андрей Лыков написал заявление об уходе с поста главы города. Причиной такого решения мог стать главный финансовый документ города. По словам Андрея Лыкова, «бюджет обсуждался несколько дней, администрация свою позицию обосновала, но не была услышана. Работать по этому документу будет более чем тяжело». Кроме того, ситуация усложняется тем, что в городе существует проблема с вывозом ТКО.