Глава города Котельнича Андрей Лыков намерен покинуть свой пост. О своем решении он рассказал в интервью районной газете «Земля Вятская».В настоящее время Андрей Владимирович написал заявление об уходе с поста главы города. Его должны будут рассмотреть депутаты на ближайшем заседании городской думы.- Уверен, что на место главы Котельнича найдется достойный кандидат, в том числе и среди депутатов. А пока всех, кто заинтересован в развитии города и горит желанием улучшить жизнь котельничан, приглашаю на работу в администрацию города.Причиной такого решения мог стать главный финансовый документ города. По словам Андрея Лыкова, «бюджет обсуждался несколько дней, администрация свою позицию обосновала, но не была услышана. Работать по этому документу будет более чем тяжело». Кроме того, ситуация усложняется тем, что в городе существует проблема с вывозом ТКО.