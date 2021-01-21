На котельничском молочном заводе работники два месяца не получали зарплату

Общие долги составили 520 тысяч рублей. Фото: Анастасия Осипова

В Кировской области сотрудникам молочного завода в течение двух месяцев не выплачивали зарплату. Сейчас в ситуации разбирается региональный Следком.

В пресс-службе ведомства пояснили, что руководители ООО «Котельничский молочный завод» в период с сентября по октябрь 2020 года не платили зарплату 37 работникам. Общие долги составили 520 тысяч рублей. При этом установлено, что у компании были средства, но руководство предпочитало тратить деньги на иные цели.

По факту невыплаты зарплаты работникам молочного завода следователи возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что управление Федеральной налоговой службы по Кировской области обратилось в суд с заявлением о признании ООО «Котельничский молочный завод» банкротом. Пока заявление оставлено без движения из-за нарушения требований АПК РФ.

СПРАВКА «КП»

Предприятие работает с 2013 года и выпускает молочную продукцию под брендом «Рыжий кот».

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