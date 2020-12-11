«Рыжий кот» может стать банкротом

В настоящее время иск ожидает рассмотрения. Фото: kirov.arbitr.ru

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области обратилось в региональный арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Котельничский молочный завод» банкротом. Согласно сервису «МойАрбитр», сумма исковых требований составляет 990 тысяч рублей.

Известно, что предприятие работает с 2013 года и выпускает молочную продукцию под брендом «Рыжий кот». В текущем году в отношении организации в суд было подано свыше двадцати заявлений.

В настоящее время иск ожидает рассмотрения. Отметим, что в случае признания предприятия банкротом работы могут лишиться более 40 человек.