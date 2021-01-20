В Кирове «Рено» сбил велосипедиста

Велосипед, как и его хозяин, практически не пострадал. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове иномарка сбила велосипедиста. К счастью, все остались живы и даже целы. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла 19 января в 23.40 на улице Луганской. По предварительным данным ведомства, 21-летний водитель «Рено Сандеро» наехал на велосипедиста, едущего в попутном направлении. В итоге пострадали и двухколесный транспорт и его 36-летний ездок. Последний, к счастью, отделался легким испугом. Госпитализировать мужчину не пришлось.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло 3 аварии, в которых пострадали шесть человек. Погибших нет.