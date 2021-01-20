В Кирово-Чепецке «Ауди» врезался в фонарный столб

Автомобили от удара пострадали сильнее пассажиров. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирово-Чепецке иномарка врезалась в опору ЛЭП после столкновения со встречным автомобилем. Все участники аварии отделались ушибами. Информацию сообщает областная ГИБДД.

ДТП произошло 19 января в 15.15 напротив дома №39 по улице Некрасова. На регулируемом перекрестке «Ниссан Примера», поворачивая налево, столкнулся со встречным «Ауди 100». «Немца» от удара отбросило на фонарный столб. В результате водители обеих машин никак не пострадали, а вот пассажирки «Ауди», три женщины возраста 66 и 64 лет, получили травмы. К счастью, они оказались незначительны - везти никого из них в больницу не пришлось.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло 3 аварии, в которых пострадали шесть человек. Погибших нет.