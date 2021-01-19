В настоящее время знаменитый дом на Спасской, 10а находится в плачевном состоянии, но в нем продолжают проживать кировчане. Кроме того, здание является памятником культурного наследия.В прокуратуре Первомайского района сообщили, что в декабре минувшего года сотрудники ведомства проверили информацию об аварийном состоянии дома А. Перминова. Итоги оказались неутешительными: выявлены нарушения законодательства об охране объекта культурного наследия. Стоит отметить, что основным собственником объекта является администрация города.- Прокуратурой района в адрес администрации города Кирова внесено представление об устранении выявленных нарушений, - сообщили в прокуратуре. - Кроме того, информация также направлена в управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.Спохватившись мэрия выделила департаменту городского хозяйства 37,5 тысячи рублей на проведение мониторинга. В настоящее время между департаментом и ООО «Кировпромбезопасность» заключен контракт на проведение работ по техническому обследованию.Напомним, что в ноябре 2020 года у самого старого кирпичного дома в Кирове провалилась крыша. Подробнее здесь.Историю самого старого дома на Вятке можно прочитать на сайте «Комсомолки».