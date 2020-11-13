У самого старого кирпичного дома в Кирове провалилась крыша

Дом находится по улице Спасской, 10а. Фото: Виктор Карпов

В настоящее время знаменитый дом на Спасской находится в плачем состоянии, но в нем продолжают проживать кировчане. В пресс-службе городской мэрии рассказали, что здание не признано аварийным, однако большинство помещений пустуют.

- Для признания дома аварийным жильцам и собственникам помещений следует обратиться в управляющую компанию, - рассказал директор МУП «Центральной коммунальной службы» Андрей Мурзин. - В настоящее время подобных заявлений не поступало.

Недавно жильцы старинного дома пожаловались на разрушение одного из участков крыши. Андрей Мурзин сообщил, что сейчас рабочие планируют восстановить провал профнастилом.

Участок крыши, где произошел провал, относится к пристрою дома. Фото: admkirov.ru

- Участок крыши, где произошло разрушение, относится к пристрою дома, - отметил директор Центральной коммунальной службы Андрей Мурзин. - Угрозы обрушения конструкций там, где до сих пор проживают люди, в настоящее время нет.

СПРАВКА «КП»

Дом Перминова считается самым старым кирпичным зданием на Вятке. Оно было построено в 1752 году и считается объектом культурного наследия.

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