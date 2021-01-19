В Кирово-Чепецке в понедельник, 18 января, произошла коммунальная авария на сетях водоснабжения. В городской мэрии сообщили, что устранение дефекта на улице Алексея Некрасова, 13 проходит в сложных условиях. Оперативно завершить работы не позволили подвижки песчаного грунта, которые ломали чугунную трубу. Рабочим пришлось расширять участок раскопки несколько раз.Устранить дефект обещают в течение рабочего дня 19 января. Кроме того, сообщается, что в случае если работы затянутся, то вечером будет организован подвоз воды для жителей дома.Напомним, что 17 сентября 2020 года в городе произошла крупная коммунальная авария из-за поломки очистных сооружений. Тогда в Кирово-Чепецке полностью отключили водоснабжение.