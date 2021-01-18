В Кирове побит 100-летний рекорд по количеству выпавшего снега. В течение двух суток город обильно засыпало осадками. Коммунальщики и жители областного центра оказались в снежном плену. По данным группы «Любительская Метеорология» в Кирове выпало 14.2 мм снега, прежний рекорд 8.9 мм был зарегистрирован в 1904 году.Ранее «Комсомолка» сообщала, что резкие климатические изменения связаны с прохождением двух юго-западных циклонов. Синоптики утверждают, что такие погодные условия нехарактерны для региона.Наибольшее количество осадков выпало в Белой Холунице (17 мм), Кирове (14 мм) и Кирсе (13 мм).- Снегопады оказались более интенсивными, - написали в группе «Любительская Метеорология». - В пик выпадения осадков горизонтальная видимость в Кирове и Кирсе падала до 500 метров.Что касается коммунальщиков, то ночь с 17 на 18 января подрядчики «кинули» на уборку снега все силы. По данным городской мэрии, 146 единиц спецтехники очищали Киров. Кроме того, за сутки на специализированные полигоны подрядчики вывез почти 10 тысяч кубометров снега.- Качество уборки улиц после сильного снегопада в настоящее время оценивают кураторы УДПИ и инспекторы территориальных управлений, - сообщили в администрации. - Замечания оперативно направляются подрядным организациям с помощью мессенджеров.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте