В Кировской области ожидаются осадки. В ближайшие трое суток регион завалит снегом. О таком развитии событий рассказали в группе «Любительская метрология».Резкие изменения погоды связаны с прохождением двух юго-западных циклонов. Синоптики прогнозируют, что в регионе выпадет до половины месячной нормы осадков. Кроме того, ожидаются резкие колебания температуры воздуха.Специалисты отмечают, что такие погодные условия нехарактерны для середины зимы, а основной пик осадков придется на субботу. Уже утром 16 января погода в регионе существенно изменится под влиянием второго южного циклона. Наиболее сильные осадки ожидаются на востоке региона, а к Кирову снегопад «подберется» к 9.00.