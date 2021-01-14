На мероприятия по профессиональному развитию госслужащих Кировской области потратят 2,6 миллиона рублей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Александр Чурин.Согласно документу, данные траты необходимы для повышения компетентности и профессионализма государственных служащих.- Расходы на выполнение государственного заказа будут производить за счет ассигнований соответствующих органов исполнительной власти Кировской области, - говорится в постановлении.Дополнительное образование смогут получить 315 чиновников. Кроме того, 171 человек примет участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию.