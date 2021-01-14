Кировское УФАС вынесло решение по скандальному рекламному баннеру нового бара. Его все-таки признали ненадлежащим, однако заведению за это ничего не будет. А вот организацию, которую признали рекламодателем, накажут рублем.История с матерным (почти) баннером началась еще в марте 2020 года, когда напротив кировской мэрии открылся новый бар. Большие и четкие буквы, гласящие «МНЕ С ТОБОЮ [хорошо]» обращались прямо к окнам горадминистрации. Естественно, такой скандальной рекламы пропустить не могли, и уже спустя пять часов на вывеску подали жалобу, а после сняли.Мэрия обратилась в Кировское управление Федеральной антимонопольной службы, а те пообещали разобраться, насколько баннер нарушает закон о рекламе. Все-таки бранные слова в ней запрещены, пусть даже и зацензуренные (надо признать, недостаточно).Текст решения опубликовал на своей стене ВКонтакте кировский юрист Ярослав Михайлов. Ведомство таки сочло, что то самое третье слово, вызвавшее столько шуму, есть бранное и непристойное, относящееся к нецензурной лексике, а такая реклама «является мерзкой и оскорбительной для всех людей».- Эксперты также отметили, что не раз были свидетелями случаев, когда дети, увидев данную рекламу, произносили ее во весь голос без пропущенной буквы, - говорится в тексте решения.В итоге все шишки свалились на рекламодателя и арендатора помещения - некое ООО «Скай». В отношении компании и ее руководителя теперь возбудят административное делопроизводство. А вот к самому бару претензий у УФАС не обнаружилось - дескать, заказчик тут ни при чем. Так что производство по делу в отношении заведения решили прекратить.