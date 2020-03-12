Напротив кировской администрации появился не очень цензурный рекламный баннер

12 Март 2020 2020-03-12T17:04:14+03:00

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В Кирове появилась очередная не слишком приличная реклама, повторяющая собой креатив на тему «свежачка». Самый интерес в том, что расположился баннер прямо напротив здания администрации. «Мне с тобою [хорошо]», - сообщает он кировским властям. Слово, конечно, зацензурили, но слегка. Совсем слегка.

Информация о рекламном баннере появилась в группе «Злой Кировчанин» в 10 часов утра. Спустя пять часов кировский юрист Ярослав Михайлов сообщил, что на вывеску уже подали жалобу в городскую администрацию и прокуратуру.

- Реклама явно нарушает законодательство о защите детей от такой информации, - сообщил он на своей странице.

В комментариях под постом в «Злом Кировчанине» жители города разошлись во мнениях. Кто-то считал, что это ужас и позор, а кто-то называл сторонников этой точки зрения ханжами. Очень многие посмеялись над тем, что рекламу поместили так, чтобы кировские власти имели удовольствие полюбоваться на нее.

- Напротив администрации города… - прокомментировала одна из жительниц с неодобрением.

- Они читать там все равно не умеют. Толку-то, что перед их окнами, - флегматично заметила ей другая кировчанка.

- Какая администрация - такая и реклама, - подытожила еще одна из комментаторов.

Как выяснилось, читать там все-таки умеют, и признание кировским властям не очень-то понравилось. Так что сейчас баннер уже сняли. Помимо того, администрация города обратилась в Кировское управление Федеральной антимонопольной службы. Те пояснили: по закону о рекламе в ней не допускаются «бранные слова, непристойные и оскорбительные образов, сравнения и выражения». В тексте баннера оно самое как раз и нашлось. Сейчас Кировское УФАС решает, наказывать ли автора креатива за нарушение.

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ИСТОЧНИК KP.RU