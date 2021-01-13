Вятскополянское АТП погасило задолженность перед своими сотрудниками. Напомним, это дело тянулось с ноября 2020 года. Информацию сообщает областная прокуратура.В конце минувшей осени работники ООО «Краснополянская автоколонна» коллективно отказались работать, аргументировав свою позицию невыплатой им заработанных денег. Как выяснило надзорное ведомство, 34 сотрудникам не выплатили более 400 тысяч рублей. Впоследствии эта сумма выросла еще больше, составив в итоге 536 тысяч рублей.Руководителю АТП внесли представление, и лишь спустя время директор погасил задолженность перед работниками. Сейчас все сотрудники компании получили все свои законно заработанные деньги.