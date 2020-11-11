Ситуацией с забастовкой водителей автобусов в Вятскополянском районе заинтересовалась прокуратура

Водители предприятия массово отказываются работать из-за невыплаты зарплаты. Фото: vk.com/vp_pravda

Напомним, сотрудники ООО «Краснополянская автоколонна» коллективно отказались работать из-за отсутствия зарплаты. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, в компании уже провели проверку. По результатам ревизии выяснилось, что водители действительно не получили зарплату в сентябре. Общая сумма задолженности автопредприятия перед своими сотрудниками составила более 400 тысяч рублей.

Прокуратура внесла представление руководителю компании, а заодно и районной администрации, поскольку организация транспортного обслуживания населения является именно ее заботой. Кроме того, на директора «Краснополянской автоколонны» завели дело за нарушение трудового законодательства. Теперь ему, помимо выплаты долга, грозит административный штраф. К слову, эти 400 тысяч руководство компании все еще не выплатило своим водителям. Прокуратура продолжает контролировать этот вопрос.