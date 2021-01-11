Очередные кадровые перестановки произошли в региональном правительстве. Бывший главный прокурор Кировской области Николай Журков назначен министром юстиции. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Васильев.В свою должность Николай Васильевич вступит 12 января 2021 года. Он перейдет в министерство с должности заместителя руководителя администрации губернатора и правительства Кировской области.СПРАВКА «КП»Николай Журков родился в 1958 году в Челябинской области. После окончания юридического факультета Казанского государственного университета в 1980 году начал стажироваться в Александровской городской прокуратуре Владимирской области. Затем работал старшим следователем, прокурором следственного управления прокуратуры Владимирской области, Кольчугинским межрайонным прокурором, Муромским городским прокурором, заместителем прокурора Владимирской области, первым заместителем прокурора Самарской области. С 2015 года занимал должность главного прокурора Кировской области. В июле 2020 года был назначен первым заместителем руководителя администрации губернатора и правительства Кировской области.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте