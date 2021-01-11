В Кировскую область уже завтра придут сильные морозы. Региональное ГУ МЧС передает метеопредупреждение со ссылкой на местный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Так, с 12 по 16 января 2021 года на территории области ожидается аномально холодная погода. Если нормой являются -11, -14 градусов, то в этот раз температура воздуха составит на 7-15 градусов ниже ее. Проще говоря - кировчанам стоит приготовиться к 30-градусным морозам. По сообщению МЧС, информацию уже направили главам районов области и руководителям служб жизнеобеспечения.И это еще не все. Судя по прогнозам, кировчанам стоит ждать еще более сильных холодов. Вполне возможно, что отметка на термометре опустится аж до -50 градусов. Подробнее об этом можно прочитать здесь.