В наши края могут прийти аномальные морозы. По сводке паблика «Любительская метеорология в Кирове», на регион идет арктический антициклон. Похолодание, как отмечает группа, может стать самым сильным за последние четыре года. Помните аномальный холод в январе 2017 года, когда по региону установилась температура до -45 градусов? Сейчас возможен тот же сценарий.Итак, по прогнозам синоптиков, пик морозов установится в четверг, 14 января. По северной половине региона обещают до -38 градусов, по югу - до -31. А 20 и 21 января кировчанам придется задубеть: возможны морозы аж до -45 и -50 градусов! По сообщению группы, таких температур в Кировской области не было с конца декабря 1978 года, когда в Кирсе зафиксировали отметку в -51,3 градуса.- Прогноз, конечно, далекий, но и не кажется совсем невероятным, - отмечают администраторы паблика.