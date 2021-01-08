Житель поселка Тужа Леонид Дербенев уже несколько лет радует жителей Кировской области своим творчеством. Фигурами, которые он лепит из льда и снега сначала восхищались только местные жители, которые приходили фотографироваться с шедеврами мастера. Среди его работ были и Руслан и Людмила, и Весна, и студентка сельскохозяйственного института, которая готовится к экзамену. Последняя как раз и попала в паблик журнала Esquire, что сделало нашего мастера известным не только в России, но и за ее пределами.А в 2021 году Леонид Дербенев слепил в своем дворе из снега лошадь, убегающую от медведя. Информация об этом появилась 4 января в паблике «Типичный Котельнич».И сразу собрала множество восхищенных отзывов. Некоторые подписчики даже высказали желание приехать в Тужу, чтобы увидеть творения мастера собственными глазами.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте