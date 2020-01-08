Фото ледяной фигуры из Тужи опубликовали в журнале Esquire

8 Янв. 2020 2020-01-08T17:38:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 7 января, в паблике журнала Esquire появился снимок тужинской ледяной фигуры. Скульптуру уже несколько дней подряд обсуждают в соцсетях жители Кировской области. Дело в том, что девушка из снега выглядит очень реалистично.

- Как будто живую девушку льдом покрыли… - оставляют комментарии пользователи.

- Спасатели отогревать не пробовали? - с иронией добавляют подписчики паблика.

Фигуру создал житель Тужи Леонид Дербенев. На своей странице в соцсетях мужчина уточнил, что вылепил из снега студентку сельскохозяйственного института, которая готовится к экзамену. Также он разместил и другие фотографии своих работ.

Студентка - не первая работа жителя Тужи. Фото: Леонид ДЕРБЕНЕВ

Мужчина вылепил из снега даже Руслана и Людмилу. Фото: Леонид ДЕРБЕНЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU