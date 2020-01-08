2020-01-08T17:38:11+03:00
Общество

Фото ледяной фигуры из Тужи опубликовали в журнале Esquire

Скульптура привлекает пользователей соцсетей своей реалистичностью
Анна КРЮКОВА
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С фигурой часто фотографируются местные жители. Фото: vk.com/kirov247С фигурой часто фотографируются местные жители. Фото: vk.com/kirov247
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Во вторник, 7 января, в паблике журнала Esquire появился снимок тужинской ледяной фигуры. Скульптуру уже несколько дней подряд обсуждают в соцсетях жители Кировской области. Дело в том, что девушка из снега выглядит очень реалистично.

- Как будто живую девушку льдом покрыли… - оставляют комментарии пользователи.

- Спасатели отогревать не пробовали? - с иронией добавляют подписчики паблика.

Фигуру создал житель Тужи Леонид Дербенев. На своей странице в соцсетях мужчина уточнил, что вылепил из снега студентку сельскохозяйственного института, которая готовится к экзамену. Также он разместил и другие фотографии своих работ.

Студентка - не первая работа жителя Тужи. Фото: Леонид ДЕРБЕНЕВ

Студентка - не первая работа жителя Тужи. Фото: Леонид ДЕРБЕНЕВ

Мужчина вылепил из снега даже Руслана и Людмилу. Фото: Леонид ДЕРБЕНЕВ

Мужчина вылепил из снега даже Руслана и Людмилу. Фото: Леонид ДЕРБЕНЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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