В Кирове ищут подрядчика для разработки документации по ремонту Приказной избы. Тому, кто возьмется за составление проекта, обещают за работу свыше 1,2 миллиона рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.Заказчиком стал Кировский областной краеведческий музей, причем деньги выделило правительство региона. Согласно заявке, будущий подрядчик будет обязан создать проектную и рабочую документацию по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования. А после завершения разработки проект необходимо отправить на две проверки. Первая - государственная историко-культурная экспертиза, вторая - согласование в управлении госохраны объектов культурного наследия Кировской области.Дата окончания подачи заявок на аукцион - 15 января 2021 года. Состоится конкурс 19 января. В течение 9 месяцев с момента заключения договора документация должна быть готова.Напомним, что Приказная изба попала в план ремонтных работ к 650-летию города. Их окончание запланировано на 2024 год.СПРАВКА КППриказная изба является одним из немногих памятников гражданской архитектуры Хлынова, сохранившихся со времен его дорегулярной застройки. Наиболее вероятно появление этого здания после одного из больших пожаров первой половины XVIII века. Декор памятника выполнен в стиле провинциального барокко. В последний раз реставрация здания производилась в 1973-1975 годах.