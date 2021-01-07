В канун Рождества кировские спасатели прошлись по местам праздничных служб. По сообщению пресс-службы ведомства, по всей области прошли профилактические проверки церквей и храмов.Особое внимание спасатели уделили пожарной безопасности: содержание путей эвакуации, исправность отопительных печей, работоспособность сигнализации и наличие первичных средств тушения огня. В ходе рейдов сотрудники МЧС провели с персоналом церквей и храмов инструктажи и тренировки. Должностным лицам, ответственным за противопожарное состояние, дали специальные консультации.Напомним, что 7 января православные кировчане традиционно празднуют Рождество Христово. Узнать, где пройдут богослужения в этот день, можно здесь.