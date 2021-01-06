В Рождество кировчане традиционно отправятся в храмы и церкви. «Комсомолка» узнала, где жители смогут встретить праздник.Успенский кафедральный собор Трифонова монастыря (ул. Горбачева, 4)7 января00.00 - Литургия09.00 - Литургия16.00 - Великая ВечерняХрам Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ул. Ломоносова, 1)7 января00.00 - Ранняя Литургия09.00 - Поздняя Литургия17.00 - Вечерня,Утреня с Великим СлавословиемХрам Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Ивана Попова, 85)7 января08.40 - Божественная литургияХрам святого великомученика и целителя Пантелеимона (ул. Воровского, 98)7 января0.00 - Литургия06.30 - Исповедь07.00 - Литургия08.30 - Исповедь09.00 - Литургия17.00 - Великая вечерня, утреня со славословиемХрам святителя Николая Чудотворца (ул. 60 Лет Комсомола, 9)7 января08.00 - Литургия, молебенХрам Пророка Божия Илии (ул. Лепсе, 4/1)7 января00.00 - Ночная ЛитургияХрам 40 мучеников Севастийских (ул. Рудницкого, 70а)7 января08.00 - ЛитургияЦерковь в честь иконы Божией Матери Феодоровская (ул. Набережная Грина, 7)7 января00.00 - Литургия09.00 - ЛитургияПриход храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» (ул. Рухлядьева, 10а)7 января00.00 - ЛитургияХрам Архангела Михаила (Нововятск, ул. Мичурина, 22)7 января00.00 - Литургия08.40 - ЛитургияХрам блж. Прокопия Вятского (Нововятский район, слобода Сошени)7 января00.00 - Литургия07.40 - ЛитургияСвято-Серафимовский собор (ул. Урицкого, 25)7 января00.00 - Час Третий и Шестой00.20 - Литургия01.35 - Славление праздника09.00 - Час Третий и Шестой09.20 - Литургия10.35 - Славление праздника17.00 - Час Девятый. Исповедь. Великая Вечерня. Утреня со Славословием. Час ПервыйСпасский собор (ул. Казанская, 50)7 января00.00 - Литургия09.00 - Литургия17.00 - Вечерня Великая. Утреня со славословиемЦарево-Константиновская Знаменская церковь (ул. Свободы, 70а)7 января00.00 - Литургия09.00 - ЛитургияЦерковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Луганская, 5а)7 января0.00 - Литургия9.00 - Литургия17.00 - Великая вечерня. Утреня со славословиемВАЖНОВ пресс-службе регионального правительства прихожанам напоминают о необходимости использовать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Особенно требования санитарной безопасности касаются лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.В Вятской епархии отмечают, что для верующих организуют онлайн-трансляции богослужений в группе Спасского собора, на федеральных телеканалах и на официальном портале русской православной церкви.