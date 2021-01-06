В понедельник, 4 января, в Нолинском районе столкнулись две иномарки. Как уточнили в пресс-службе УГИБДД по Кировской области, авария произошла на 142 км автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны.По предварительным данным, в 13.45 47-летний водитель «Санг Йонг» выехал на встречную полосу. В этот момент автомобиль врезался в «Ситроен Берлинго». За рулем иномарки находился 23-летний молодой человек.В аварии получили травмы водитель «Ситроен» и четыре пассажира 21, 23, 24 и 25 лет. Всего с 1 по 4 января в регионе произошло 25 аварий. Три человека погибли, 51 житель получил травмы.