В понедельник, 4 января, в Кирово-Чепецком районе произошла смертельная авария. По информации УГИБДД по Кировской области, на 27 километре дороги Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - Демаки - граница Удмуртии столкнулись две легковушки.По предварительным данным, в 18.20 водитель «Пежо» поворачивала налево со второстепенной дороги. В этот момент автомобиль столкнулся с «Рено Логан», который двигался по главной дороге. За рулем «Пежо» находилась 18-летняя девушка, автомобилем «Рено Логан» управлял 37-летний мужчина.В аварии погибла 53-летняя женщина-пассажир «Рено Логан». Кроме того, пострадали оба водителя и 34-летняя женщина-пассажир «Рено».