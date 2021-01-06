В текущем году в регионе отремонтируют четыре моста. Как отметили в министерстве транспорта Кировской области, объекты выбирали по степени изношенности и времени проведения последнего ремонта.В Уржумском районе работы пройдут сразу на двух мостах. Первый из них - проходит через реку Туречку. Протяженность моста составляет 23,1 метра. Второй - через Кизерку. Его протяженность равна 41,2 метра. Подрядчиком по итогам конкурсов стало ООО «Мостовик».В Советском районе отремонтируют мост через реку Березовку. Работы на объекте протяженностью 41,1 метра проведет ООО «МостСтрой».Также в нормативное состояние приведут мост через реку Черная Лобань в Богородском районе протяженностью 29,1 метра. Конкурс по выбору подрядчика пройдет в ближайшее время.