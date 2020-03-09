2020-03-09T13:46:22+03:00
Общество

Проблемы с переправами в Кировской области будут решены

Регион примет участие в федеральной программе по ремонту и строительству мостов
Алина Сашина
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Участие в программе, возможно, позволит заменить ледовые переправы мостами.Участие в программе, возможно, позволит заменить ледовые переправы мостами.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В декабре 2019 года комиссия по транспорту правительства РФ утвердила программу ремонта и строительства мостов в регионах до 2035 года. Она может стать отдельным проектом в составе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект включает планы ремонта 3903 аварийных мостов, 486 путепроводов и строительство 21 нового моста.

Кировская область также планирует участие в проекте, об этом рассказали в региональном министерстве транспорта. Для этого специалисты обследовали все мосты в регионе и направили данные об их состоянии в федеральное ведомство.

- На сегодняшний день в Кировской области выявлено 97 аварийных мостов. Из них 42 объекта на региональной сети, 55-на муниципальной, - пояснили в министерстве. - У 15 объектов имеются проектно-сметные документации на проведение экспертиз общей стоимостью 604 млн рублей. Предполагается, что реализация программы начнется в 2021 году.

Сейчас мосты ремонтируют в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». В этом году должны отремонтировать пять мостов в Куменском, Зуевском, Даровском, Нолинском и Сунском районах. Общий объем средств составит 276 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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