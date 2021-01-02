За 11 месяцев 2020 года в Кировской области на свет появилось 9 тысяч 782 малыша, сообщили в региональном министерстве юстиции.В четверку самых популярных мужских имен вошли: Артем, Михаил, Александр и Максим, а женских – Мария, Анна, София и Виктория.В число редких имен попали: Анисья, Весна, Закарья, Адриан, Велимир, Гектор.- Из-за пандемии COVID-19 работа органов ЗАГС велась в строгом соответствии с правилами, разработанными Роспотребнадзором: часть сотрудников была переведена на дистанционную работу, проводится регулярная обработка помещений дезинфицирующими средства, закуплены и установлены бактерицидные лампы, - сообщили в областном правительстве. - Торжественная регистрация брака проводилась только с количеством участников до 10 человек.В Кировской области за 2020 год в брак вступили 4 тысячи 702 пар, а развелись - 3 тысячи 824.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте