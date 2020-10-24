В Кировской области более 4 тысяч пар связали себя узами брака

В текущем году из-за эпидемиологической обстановки браки могут переноситься на более поздний срок. Фото: pixabay.com

В Кировской области за девять месяцев текущего года на свет появилось 7 тысяч 933 малыша. Такие данные приводят региональные органы ЗАГС, которые подвели итоги работы.

Отмечается, что за первые девять месяцев 2020 года в Кировской области в брак вступили 4 тысячи 325 пар, а развелись - 3 тысячи 720.

Помимо этого, в органы ЗАГС обратились 334 человека с просьбой о смене имени. Зарегистрировано 1 тысяча 538 актов об установлении отцовства и 77 обращений об усыновлении.

В региональном правительстве сообщили, что в текущем году из-за эпидемиологической обстановки браки могут переноситься на более поздний срок по согласованию с парами, планирующими расписаться. Кроме того, пары могут подать заявление в органы ЗАГС через портал Госуслуги.

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