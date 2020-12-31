В Кирове появится новый автобусный маршрут от Кирова до Лубягино. В работу его запустят после окончания новогодних каникул. Информацию сообщает Кировпассажиравтотранс.Прокатиться от Кирова до Лубягино жители областного центра смогут с 11 января 2021 года. Маршрут получит номер 148. Отправляться автобус будет от кировского автовокзала и следовать в Лубягино через микрорайон Радужный. Всего у маршрута будет по четыре поездки в день.Напомним, решение о создании нового автобусного маршрута Киров-Лубягино местные власти приняли еще в конце октября 2020 года. Причиной стала нерентабельность существующего маршрута Радужный-Лубягино. К тому же жители Кирово-Чепецкого района, работающие в областном центре, не могли добраться на нем до дома без пересадок.Посмотреть расписание нового маршрута вы можете посмотреть на картинке ниже.