Областной Минтранс хочет запустить новый автобусный маршрут Лубягино-Киров

Вопрос создания нового маршрута Лубягино-Киров сейчас прорабатывается. Фото: vk.com/kpat43

Из Лубягино в Киров хотят запустить новый автобусный маршрут. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Решение пришло в результате совещания в областном Минтрансе. Так, на просьбу увеличить количество рейсов маршрута Радужный-Лубягино перевозчик заявил, что он нерентабелен - наполняемость слишком низкая. За две недели по этому пути совершили 20 рейсов, и на каждом из них - всего семь-девять человек. К тому же сейчас в школах каникулы, и даже учащиеся перестали ездить на этом маршруте. В итоге денег на дополнительные автобусы попросту нет. Кроме того, часть жителей Кирово-Чепецкого района работает в областном центре, и увеличение количества рейсов в Радужный не решит проблему.

Теперь власти будут прорабатывать новый маршрут Лубягино-Киров. У него, согласно нынешним планам, будут новые остановки и новое расписание, удобное для местных жителей. Схему хотят тщательно проработать, согласовав ее в том числе с жителями Кирово-Чепецкого района.