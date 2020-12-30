В Кировской области реализация национальных проектов составила 87,7%, когда по России - 81,8%, по ПФО - 82,6%.В правительстве региона сообщили, что общий объем средств составил 11,2 млрд рублей. Деньги были направлены на реализацию ряда проектов. Так, самые высокие показатели регион показал в программах:- «Здравоохранение»;- «Демография»;- «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;- «Образование»;- «Малое и среднее предпринимательство»;- «Культура»;- «Международная кооперация и экспорт».29 октября 2020 года на пленарном заседании ОЗС губернатор Игорь Васильев рассказал, что в следующем году на реализацию нацпроектов в регион будет направлено более 9 млрд рублей. Подробнее здесь.