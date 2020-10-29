В 2021 году Кировская область получит более 9 млрд рублей на нацпроекты

В текущем году на территории Кировской области реализуют 51 региональный проект. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во четверг, 29 октября, губернатора Игорь Васильев выступил перед депутатами ОЗС с посланием «О социально-экономическом положении в Кировской области».

В 2021 году на реализацию нацпроектов в регион будет направлено более 9 млрд рублей.

- Это сумма не окончательная, работа над федеральным бюджетом на предстоящую трехлетку еще идет, средства между субъектами распределены не полностью, - подчеркнул губернатор. - В настоящее время ведутся консультации с федеральными ведомствами. Средства, необходимые к софинансированию федеральных средств, в региональном бюджете будут обеспечены полностью.

Напомним, что в текущем году на территории Кировской области реализуют 51 региональный проект. На них выделено почти 12 млрд рублей , из них 74% - это федеральные средства. Однако их исполнение затормозилось. На сегодняшний день расходы по всем регпроектам за 9 месяцев составили лишь 8 млрд рублей или 67% от запланированного объема. Подробнее здесь.

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