В Кирове завершена установка пяти новых светофоров. Работы производила компания «Кировсигнал» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоит отметить, что организация не смогла уложиться в сроки контракта по установке новых светофоров в городе из-за затянувшихся поставок оборудования. Отвечала за него московская фирма ООО «Аркона».Новые светофоры появились на перекрестках:- улиц К. Маркса - Воровского;- улиц Горького - Воровского;- улиц Ленина - Красноармейской;- улиц Ленина - Преображенской;- улиц Упита - Московской - проспекта Строителей.В управлении дорожной и парковой инфраструктуры сообщили, что все устройства приняты в эксплуатацию и уже работают.Светофоры имеют обратный отсчет времени и встроенные видеокамеры, что в дальнейшем позволит включить их в автоматизированную систему управления дорожным движением.