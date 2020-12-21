В Кирове начали устанавливать новые светофоры

Подрядчик уже завершил работы на перекрестке улиц Упита - Московской - проспекта Строителей. Фото: Алексей ФОКИН

Компания «Кировсигнал» завершает уходящий год в большей спешке. Дело в том, что организация не смогла уложиться в сроки контракта по установке новых светофоров в городе из-за затянувшихся поставок оборудования. Отвечала за него московская фирма ООО «Аркона». Сейчас представители предприятия совместно со специалистами «Кировсигнала» проводят сборку на месте. В департаменте городского хозяйства сообщили, что за срыв сроков в отношении подрядной организации будут применены штрафные санкции.

Новые светофоры закуплены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ближайшее время они должны появится на пяти перекрестках Кирова:

- улиц К. Маркса - Воровского;

- улиц Горького - Воровского;

- улиц Ленина - Красноармейской;

- улиц Ленина - Преображенской;

- улиц Упита - Московской - проспекта Строителей.

Подрядчик уже завершил работы на перекрестке улиц Упита - Московской - проспекта Строителей. Кроме того, установка светофора началась на перекрестке улиц Ленина - Красноармейской.

- Все светофоры имеют обратный отсчет времени и встроенные видеокамеры, что в дальнейшем позволит включить их в автоматизированную систему управления дорожным движением, - сообщили в городской мэрии.