В Тужинском районе Кировской области Lada Priora попала под многотонный грузовик. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.Во вторник днем, 29 декабря, на 199-ом км федеральной автодороги «Вятка» произошла автомобильная авария. По предварительной информации, 41-летний водитель Lada Priora при выезде со второстепенной дороги врезался в грузовик DAF.В результате аварии водитель отечественной легковушки получил травмы. К счастью, они оказались несерьезными и помощь врачей ему не понадобилась.За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых шесть человек пострадали.Ранее «Комсомолка» писала, что на трассе в Слободском районе столкнулись три автомобиля. Подробнее здесь.