Под Слободским в ДТП с тремя автомобилями пострадали пять человек, в том числе два ребенка. Информацию об аварии сообщили в областной Госавтоинспекции.Во вторник, 29 декабря, в в Слободском районе на 649 км федеральной автодороги «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, в 10 часов 55 минут на трассе столкнулись три легковых автомобиля: ВАЗ-2112, Lada Granta и Ford Focus.- В результате происшествия, по предварительной информации, пять человек получили травмы, в том числе две девочки 12 и 15 лет, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.В настоящее время проезд по трассе частично ограничен. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют дорожное движение. На месте работают все спецслужбы. Специалисты устанавливают причины и условия совершения ДТП.